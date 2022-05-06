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Привлечены влиятельные посредники. Украина работает над спасением военных из "Азовстали"

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Мариуполь, Пятница 06 мая 2022 23:46
Привлечены влиятельные посредники. Украина работает над спасением военных из "Азовстали" Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Украинские власти вместе с посредниками работают над эвакуацией военных с "Азовстали". К переговорам привлечены многие влиятельные государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Работаем также над дипломатическими вариантами спасения наших военных, еще остающихся на "Азовстали". Привлеченные влиятельные посредники, влиятельные государства", - заявил Зеленский.

Ранее командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский призвал применить к украинским военным, заблокированным в Мариуполе, процедуру экстракшен по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны. В 1940 году удалось спасти более 300 тысяч британских солдат.

Отметим, утром 6 мая стало известно, что с территории "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских.

Как сообщало РБК-Украина, на "Азовстали" третий день продолжаются тяжелые бои. Оборону держат бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и пограничники.

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