Привлечены влиятельные посредники. Украина работает над спасением военных из "Азовстали"
Украинские власти вместе с посредниками работают над эвакуацией военных с "Азовстали". К переговорам привлечены многие влиятельные государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Работаем также над дипломатическими вариантами спасения наших военных, еще остающихся на "Азовстали". Привлеченные влиятельные посредники, влиятельные государства", - заявил Зеленский.
Ранее командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский призвал применить к украинским военным, заблокированным в Мариуполе, процедуру экстракшен по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны. В 1940 году удалось спасти более 300 тысяч британских солдат.
Отметим, утром 6 мая стало известно, что с территории "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских.
Как сообщало РБК-Украина, на "Азовстали" третий день продолжаются тяжелые бои. Оборону держат бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и пограничники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.