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Залучені впливові посередники. Україна працює над порятунком військових з "Азовсталі"

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Маріуполь, П'ятниця 06 травня 2022 23:46
Залучені впливові посередники. Україна працює над порятунком військових з "Азовсталі" Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу над евакуацією військових з "Азовсталі". До переговорів залучено багато впливових держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Працюємо також над дипломатичними варіантами порятунку наших військових, які ще залишаються на "Азовсталі". Залучені впливові посередники, впливові держави", - заявив Зеленський.

Раніше командир 36 бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський закликав застосувати до українських військових, заблокованих у Маріуполі, процедуру екстракшен за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни. У 1940 році вдалося врятувати понад 300 тисяч британських солдатів.

Зазначимо, вранці 6 травня стало відомо, що з території "Азовсталі" вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Як повідомляло РБК-Україна, на" Азовсталі " третій день тривають важкі бої. Оборону тримають бійці полку" Азов", морські піхотинці та прикордонники.

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