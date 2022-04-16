Привлечение оккупантов в Приднестровском районе Молдовы низкое, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ считает, что Россия пока не планирует привлекать военных в Приднестровском районе Молдовы. Считают, что вероятность сейчас низкая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой", - пишет пресс-служба.

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