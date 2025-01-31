Привласнив 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісті воїнів. Викрито бухгалтера

Що сталось

"Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей", - пише ДБР.

Фото: викрито бухгалтера, який викрав 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти військових (dbr.gov.ua)

Таким чином бухгалтер незаконним чином отримав 2,3 млн гривень, що були призначені на виплати воїнам.

Що загрожує

Проти бухгалтера було скеровано обвинувальний акт до суду. Наразі він перебуває під вартою.

Також підозру повідомили начальнику фінансово-економічної служби через недбале ставлення до служби - ч. 4 ст. 425 КК України. Йому загрожує 8 років тюрми.