Призначив "бойові" за ремонт будинку доньки: ДБР викрило командира взводу

У Тернопільській області було викрито командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, командир використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою "бойових".

З'ясувалось, що військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки у Тернопільській області. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.

Фото: ДБР викрило командира взводу у Тернопільській області (dbr.gov.ua)

Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.

Раніше РБК-Україна писало про те, що колишній комбриг однієї з бригад ТРО організував підвищені виплати для своєї дружини за участь у бойових діях. За даними РБК-Україна, мова про Герасименка Дмитра Дмитровича, який перебував на посаді командира 108 окремої бригади.