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Присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону. Разоблачен военный чиновник

Пятница 21 июня 2024 16:25
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Присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону. Разоблачен военный чиновник Фото: разоблачен военный чиновник, который присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начальнику Николаевского квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении из-за присвоения более 10 млн гривен, которые выделили на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Что случилось

В сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. В то же время закупка происходила по завышенной на 20% цене.

"По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков составил почти 10 млн грн", - пишет пресс-служба.

Фото: разоблачен военный чиновник, который присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Должностному лицу было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины, ему грозит наказание в виде 6 лет тюрьмы.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности

Также рассматривается возможность объявления о подозрении предпринимателю.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Черниговской области разоблачили сверхмощную лабораторию по изготовлению наркотиков. В общей сложности было изъято более 240 тысяч доз товара.

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