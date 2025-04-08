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Привласнили більше сотні дронів для ЗСУ. Викрито групу шахраїв

Вівторок 08 квітня 2025 15:05
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Привласнили більше сотні дронів для ЗСУ. Викрито групу шахраїв Фото: викрито групу шахраїв, які привласнили більше сотні дронів для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці викрили банду, яка привласнила більше сотні дронів для Збройних сил України (ЗСУ) та ошукала продавців на 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організував злочинну групу мешканець Тернополя, залучивши до банди ще двох осіб. Підозрювані входили в довіру до волонтерів, а також військовослужбовців, пропонуючим їм квадрокоптери за низькими цінами. Щоб не викликати підозр, вони зареєстрували ФОП на підставну особу й спочатку поставляли пробні партії з частковою передоплатою.

"Після цього пропонували купити великі партії товару за ще нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти - переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників", - пише Офіс генерального прокурора.

Фото: викрито групу шахраїв, які привласнили більше сотні дронів для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Отримані ж гроші виводились на криптогаманаці чи рахунки фіктивних суб'єктів. Після цього шахраї ділили їх між собою.

Зокрема банда ошукувала й продавців квадрокоптерів.

Фото: викрито групу шахраїв, які привласнили більше сотні дронів для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

"Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались в повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-який звʼязок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн гривень", - розповідає Офіс генпрокурора.

Під час обшуків у Києві, Тернополі та Львові було вилучено:

  • 53 квадрокоптери DJI Maviс;
  • дорогоцінні метали;
  • значну суму готівки у різній валюті;
  • автомобілі;
  • мобільні телефони;
  • компʼютерну техніку;
  • фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Також проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено про підозру ексраднику Міноборони й колишньому народному депутату через аферу з закупівлі військової форми.

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