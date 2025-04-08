Привласнили більше сотні дронів для ЗСУ. Викрито групу шахраїв

Правоохоронці викрили банду, яка привласнила більше сотні дронів для Збройних сил України (ЗСУ) та ошукала продавців на 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організував злочинну групу мешканець Тернополя, залучивши до банди ще двох осіб. Підозрювані входили в довіру до волонтерів, а також військовослужбовців, пропонуючим їм квадрокоптери за низькими цінами. Щоб не викликати підозр, вони зареєстрували ФОП на підставну особу й спочатку поставляли пробні партії з частковою передоплатою.

"Після цього пропонували купити великі партії товару за ще нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти - переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників", - пише Офіс генерального прокурора.

Фото: викрито групу шахраїв, які привласнили більше сотні дронів для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Отримані ж гроші виводились на криптогаманаці чи рахунки фіктивних суб'єктів. Після цього шахраї ділили їх між собою.

Зокрема банда ошукувала й продавців квадрокоптерів.

Фото: викрито групу шахраїв, які привласнили більше сотні дронів для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

"Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались в повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-який звʼязок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн гривень", - розповідає Офіс генпрокурора.

Під час обшуків у Києві, Тернополі та Львові було вилучено:

53 квадрокоптери DJI Maviс;

дорогоцінні метали;

значну суму готівки у різній валюті;

автомобілі;

мобільні телефони;

компʼютерну техніку;

фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Також проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.