Присвоили более сотни дронов для ВСУ. Разоблачена группа мошенников

Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более сотни дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обманула продавцов на 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, организовал преступную группу житель Тернополя, привлекая к банде еще двух человек. Подозреваемые входили в доверие к волонтерам, а также военнослужащим, предлагающим им квадрокоптеры по низким ценам. Чтобы не вызывать подозрений, они зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и сначала поставляли пробные партии с частичной предоплатой.

"После этого предлагали купить большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства - переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков", - пишет Офис генерального прокурора.

Фото: разоблачена группа мошенников, которые присвоили более сотни дронов для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Полученные же деньги выводились на криптокошельки или счета фиктивных субъектов. После этого мошенники делили их между собой.

В частности банда обманывала и продавцов квадрокоптеров.

Фото: разоблачена группа мошенников, которые присвоили более сотни дронов для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)

"Покупая сначала небольшие партии с отсрочкой оплаты, они рассчитывались в полной мере, а после этого заказывали больше и обрывали любую связь. За 9 месяцев они обманули по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 млн гривен", - рассказывает Офис генпрокурора.

Во время обысков в Киеве, Тернополе и Львове были изъяты:

53 квадрокоптера DJI Маѵіс;

драгоценные металлы;

значительную сумму наличных в разной валюте;

автомобили;

мобильные телефоны;

компьютерную технику;

финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Также проводится проверка на причастность к совершению преступлений других лиц.