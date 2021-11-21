ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 11:54
Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech Фото: в BioNTech заявляют о необходимости ежегодной повторной вакцинации COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.

Напомним, недавно глава BioNTech также заявил, что необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса сейчас нет. Однако, по его словам, новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
NEWS
Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки
Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу