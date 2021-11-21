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Щеплення від коронавірусу необхідно буде робити щороку, - глава BioNTech

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Неділя 21 листопада 2021 11:54
Щеплення від коронавірусу необхідно буде робити щороку, - глава BioNTech Фото: у BioNTech заявляють про необхідність щорічної повторної COVID-вакцинації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін оцінив важливість введення додаткового щеплення від коронавірусу. Він вважає, що таку ревакцинацію необхідно проводити щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, на даний час впоратися з поширенням коронавірусу в світі можна лише за допомогою вакцинації. Глава BioNTech запевнив, що у майбутньому робити щеплення від COVID-19 потрібно буде регулярно.

"Проходити ревакцинацію від коронавірусу, швидше за все, буде потрібно щороку", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно глава BioNTech також заявив, що необхідності у виробництві нових вакцин від коронавірусу зараз немає. Однак, за його словами, нові препарати від COVID можуть знадобитися світу в 2022 році.

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