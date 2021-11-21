Генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін оцінив важливість введення додаткового щеплення від коронавірусу. Він вважає, що таку ревакцинацію необхідно проводити щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, на даний час впоратися з поширенням коронавірусу в світі можна лише за допомогою вакцинації. Глава BioNTech запевнив, що у майбутньому робити щеплення від COVID-19 потрібно буде регулярно.

"Проходити ревакцинацію від коронавірусу, швидше за все, буде потрібно щороку", - заявив він.