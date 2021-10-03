ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Глава BioNTech считает, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году

Новина українською →
Воскресенье 03 октября 2021 18:48
Глава BioNTech считает, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году Фото: Глава BioNTech Угур Шахин (flickr.com/dldconference)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет. Однако, по его словам, новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"В этом году никакой необходимости в новых вакцинах нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой", - заявил глава BioNTech.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая "Дельта", более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

При этом, по словам Шахина, высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем, что потребует разработки новых препаратов.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идет, и этот процесс только начался", - подчеркнул глава BioNTech.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
NEWS
Глава BioNTech считает, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году
Глава BioNTech считает, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо