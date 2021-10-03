Глава BioNTech считает, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году

Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет. Однако, по его словам, новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"В этом году никакой необходимости в новых вакцинах нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой", - заявил глава BioNTech.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая "Дельта", более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

При этом, по словам Шахина, высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем, что потребует разработки новых препаратов.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идет, и этот процесс только начался", - подчеркнул глава BioNTech.