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Прививки получили 70% населения. В ЕС прогнозируют спад волны "Омикрона"

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Гренобль, Четверг 10 февраля 2022 22:15
Прививки получили 70% населения. В ЕС прогнозируют спад волны "Омикрона" Фото: в ЕС ожидают спад волны "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Еврокомиссия ожидает спад волны распространения "Омикрона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара ЕС по здравоохранению Стеллу Кириакидес.

"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.

Она выразила надежду, что в следующие недели волна заражений "Омикроном" в ЕС пойдет на спад. При этом Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность и следует быть готовом к появлению новых вариантов коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко исключил введение локдауна в Украине из-за "Омикрона". Он также добавил, что как только уровень вакцинации в стране достигнет 70%, то о карантинах можно будет забыть.

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 41 тысячи человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Одесской области.

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