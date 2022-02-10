Щеплення отримали 70% населення. В ЄС прогнозують спад хвилі "Омікрона"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комісара ЄС з охорони здоров'я Стеллу Кириакидес .

"В цей час 70% населення ЄС повністю вакциновані, а більше 45% отримали ревакцинацію. Це обнадійливі цифри, але нам потрібно продовжувати вакцинацію", - сказала Кіріакідес на пресконференції міністрів охорони здоров'я країн ЄС в Греноблі.

Вона висловила надію, що в наступні тижні хвиля заражень "Омікроном" в ЄС піде на спад. При цьому Кіріакідес заявила, що незважаючи на поліпшення ситуації з поширенням інфекції зараз рано послаблювати пильність і слід бути готовому до появи нових варіантів коронавірусу.