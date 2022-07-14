Прививки, паспорт и чип. Как уехать в Польшу с животными: новые правила
Фото: Польша ужесточила правила пересечения границы с животными (Getty Images)
Польша ужесточила правила пересечения границы с домашними животными. Требования начнут действовать уже с 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации UAnimals.
Так, ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможен при условии выполнения следующих требований:
- животное идентифицировано с помощью микрочипа;
- животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;
- животное имеет действительный паспорт Европейского образца;
При этом польские ветеринарные службы не будут требовать справки о состоянии здоровья животного и результатах тестирования уровня антител против бешенства.
Напомним, ранее мы писали, как украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля, могут сегодня вернуться домой вместе с домашними питомцами.
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