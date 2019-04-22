За неделю корью в Украине заболели свыше 2,1 тыс. людей

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Больше всего сообщений зарегистрировано в Харьковской области

В течение 12-18 апреля корью в Украине заболел 2 141 человек - 1 106 взрослых и 1 035 детей. Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что за предыдущую неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (290 больных: 216 взрослых и 74 ребенка), Тернопольской (219: 57 взрослых и 162 ребенка), Киевской (187: 116 взрослых и 71 ребенок), Львовской (161: 41 взрослый и 120 детей) областях и в г. Киев (170: 88 взрослых и 82 ребенка).

С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 18 апреля 2019 г.) корью заболело 41 640 человек - 19 271 взрослый и 22 369 детей. От осложнений кори умерло 15 человек.

Минздрав Украины совместно с местными властями продолжает специальные меры, чтобы остановить вспышку кори в стране.

Отмечается, что в ближайшие дни подобная спецоперация начнется в Хмельницкой области, где еженедельно растет количество новых случаев болезни.

Ранее сообщалось, что за неделю с 5 по 11 апреля было зарегистрировано 2279 случаев заболеваемости корью. Среди них 1204 взрослых и 1075 детей.

Напомним, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.