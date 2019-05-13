Щеплення від кору відтепер є безкоштовними для усіх дорослих

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Раніше безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років

Міністерство охорони здоров’я України заявило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підкреслюється, що до цього безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років.

"Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Втім кількість хворих на кір серед дорослого населення постійно зростає", - зазначили у міністерстві.

Так, зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку. У МОЗ посилаються на відповідний наказ від 23 квітня 2019 року "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні", який набув чинності.

Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

У міністерстві підкреслили, що дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

Нагадаємо, станом на 6 травня повідомлялося, що на кір в Україні з початку 2019 року захворіло понад 45 тисяч осіб. Протягом 18-го тижня на кір захворіли 1 399 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, протягом 12-18 квітня на кір в Україні захворіла 2 141 осіб - 1 106 дорослих і 1 035 дітей.

Підкреслимо, Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.