"Привітали" з Новим Роком: ХАМАС випустив ракети по Ізраїлю

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики палестинського руху ХАМАС атакували територію Ізраїлю з Сектора Газа. У перші години вторгнення було вбито понад 1200 людей, терористи захопили в полон більше 250 заручників.

З жовтня ізраїльська армія проводить у смузі військову операцію, що триває дотепер.

26 грудня ХАМАС та Ізраїль обмінялися звинуваченнями у затримці припинення вогню, про що було домовлено раніше. Бойовики заявили, що Ізраїль висунув додаткові умови, а ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звинуватив угруповання у відході від уже досягнутих домовленостей.

Також минулого тижня військові ЦАХАЛ ліквідували керівника Управління безпеки угруповання ХАМАС. Він переховувався у командному центрі, що розташовувався в будівлі колишньої школи.

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