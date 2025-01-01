"Поздравили" с Новым Годом: ХАМАС выпустил ракеты по Израилю

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля из Сектора Газа. В первые часы вторжения было убито более 1200 человек, террористы захватили в плен более 250 заложников.

С октября израильская армия проводит в полосе военную операцию, которая продолжается до сих пор.

26 декабря ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в задержке прекращения огня, о чем было договорено ранее. Боевики заявили, что Израиль выдвинул дополнительные условия, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку в отходе от уже достигнутых договоренностей.

Также на прошлой неделе военные ЦАХАЛ ликвидировали руководителя Управления безопасности группировки ХАМАС. Он скрывался в командном центре, который располагался в здании бывшей школы.

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