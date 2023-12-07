Привиділися ЗСУ? Бойовики Кадирова атакували вежу зв'язку на території Росії

"Позбавили противника зв'язку, вразивши точним залпом вежу ретранслятора в Бєлгородській області", - написав він.

За словами Кадирова, нібито після цього ЗСУ втратили зв'язок і навіть можливість викликати підкріплення, а бойовики "Ахмата", нібито, навпроти змогли перехопити ініціативу.

Зазначимо, що українські війська ведуть бойові дії виключно в Україні, звільняючи її території від російських окупантів.

Обстріли прикордонних з Україною областей РФ

Останнім часом області РФ, які межують з Україною, постійно перебувають під обстрілами. При цьому військове керівництво окупантів, обстрілюючи свою територію, звинувачує в цьому ЗСУ.

Наприклад, у травні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Внаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

А у жовтні 2023 року у російському Бєлгороді жителі чули вибухи, на місці виникла пожежа. Загинули двоє людей. Тоді губернатор Бєлгородської області повідомив, що Бєлгород атакував безпілотник, який нібито був українським.