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Привиділися ЗСУ? Бойовики Кадирова атакували вежу зв'язку на території Росії

Фото: бойовики Кадирова атакували вежу зв'язку на території Росії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився атакою на вишку зв'язку в Бєлгородській області РФ. Нібито у такий спосіб його найманці змогли позбавити зв'язку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Позбавили противника зв'язку, вразивши точним залпом вежу ретранслятора в Бєлгородській області", - написав він.

За словами Кадирова, нібито після цього ЗСУ втратили зв'язок і навіть можливість викликати підкріплення, а бойовики "Ахмата", нібито, навпроти змогли перехопити ініціативу.

Зазначимо, що українські війська ведуть бойові дії виключно в Україні, звільняючи її території від російських окупантів.

Обстріли прикордонних з Україною областей РФ

Останнім часом області РФ, які межують з Україною, постійно перебувають під обстрілами. При цьому військове керівництво окупантів, обстрілюючи свою територію, звинувачує в цьому ЗСУ.

Наприклад, у травні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Внаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

А у жовтні 2023 року у російському Бєлгороді жителі чули вибухи, на місці виникла пожежа. Загинули двоє людей. Тоді губернатор Бєлгородської області повідомив, що Бєлгород атакував безпілотник, який нібито був українським.

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