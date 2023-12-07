Померещились ВСУ? Боевики Кадырова атаковали вышку связи на территории России

"Лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области", - написал он.

По словам Кадырова, якобы после этого ВСУ лишились связи и даже возможности вызвать подкрепление, а боевики "Ахмата", якобы, напротив смогли перехватить инициативу.

Отметим, украинские войска ведут боевые действия исключительно в Украине, освобождая ее территории от российских оккупантов.

Обстрелы приграничных с Украиной областей РФ

В последнее время области РФ, граничащие с Украиной постоянно находятся под обстрелами. При этом, военное руководство оккупантов, обстреливая свою же территорию, обвиняет в этом ВСУ.

Для примера, в мае 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные. В результате атаки по меньшей мере погиб один человек, шестеро получили ранения.

А в октябре 2023 года в российском Белгороде жители слышали взрывы, на месте возник пожар. Погибли два человека. Тогда губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород атаковал беспилотник, который якобы был украинским.