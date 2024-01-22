Привезли до суду в кайданках. Хто такий Роман Гринкевич і в чому його звинувачують

Що відомо про справу Гринкевича

Роман Гринкевич є сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він та його сім'я володіють різними підприємствами, які регулярно брали участь у тендерах Міністерства оборони.

Ігоря Гринкевича затримали ще наприкінці грудня 2023 року за пропозицію хабаря співробітнику Державного бюро розслідувань. Він пропонував 500 тисяч доларів за повернення йому арештованого майна. Тоді його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень.

Однак пізніше в ДБР заявили про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки грошей на закупівлі форми для ЗСУ.

Три фірми Ігоря Гринкевича, які до 2023 року займалися будівництвом, а потім різко змінили профіль на торгівлю взуттям та одягом, виграли 23 тендери у Міноборони на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Але шість контрактів були повністю не виконані, а за ще сімома договорами компанії бізнесмена поставили товар у невеликій кількості, хоча гроші за нього отримали повністю. Ще вісім договорів було виконано із затримкою від 3 до 5 місяців. Ціна на товар, згідно з інформацією слідства, була завищена. В результаті, за попередньою оцінкою ДБР, держава отримала 1 млрд гривень збитків.

Окрім тендерів на форму для армії, одна з фірм родини Гринкевича виграла на торгах Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ майже на півмільйона гривень.

До слова, після скандалу Міноборони розірвало всі контракти, укладені з фірмами Гринкевича, а також звернулося в ДБР з заявою про визнання міністерства постраждалою стороною.

Фігурантом цієї справи є і Роман Гринкевич. Його разом з батьком та ще трьома фігурантами (керівниками підставних фірм) підозрюють у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Скандал з Сонею Морозюк

Справа Гринкевичів торкнулася і їх найближчого оточення. Так, у скандал потрапила мисткиня Соня Морозюк, яка на той час була нареченою Романа Гринкевича.

В ході розшуку активів Гринкевича було виявлено дві квартири Морозюк. Тому виникли підозри, що вони могли бути придбані на вкрадені у держави гроші сім'єю її обранця Романа. Однак, як стверджує сама Морозюк, одну з цих квартир їй придбав її батько, а іншу вона купила за власні кошти та частково кошти батька.

Крім того, після того, як Роман Гринкевич отримав підозру, Морозюк оголосила, що розриває відносини. А всі подарунки, отримані від Гринкевича, продасть і виручені кошти передасть на потреби армії. Як запевняє Морозюк, вона не знала про оборудки свого нареченого та його батька. Більше про ситуацію з Морозюк - за посиланням.

Розшук та затримання Романа Гринкевича

Після оголошення підозри правоохоронці не затримали Гринкевича молодшого, хоча й публікували фото, на якому він лежав в кайданках на підлозі та без штанів. Пізніше в ДБР заявили, що не знають, де він перебуває та оголосили у розшук.

У п'ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва дозволив правоохоронцям затримати Романа Гринкевича. Однак тоді ще його місцеперебування було невідомим. Вже сьогодні вранці в ДБР повідомили про затримання Гринкевича молодшого в Одесі.

Як розповів генпрокурор Андрій Костін, Гринкевич виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. Примітно, що коментуючи скандал довкола фірм свого батька, Гринкевич заявляв, що не збирається втікати з країни.

Відео затримання Гринкевича в Одесі:

Суд з обрання запобіжного заходу

Зараз же в Печерському районному суді Києва триває слухання щодо обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу. На засідання Гринкевича доставили в наручниках та у супроводі конвоїрів. Також його помістили за скло, але пізніше суд дозволив йому сісти за стіл до свого адвоката.

Адвокати просили суд направити клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності, оскільки стверджували, що питання має розглядатися в Шевченківському райсуді Києва. Суд це прохання відхилив.

Прокуратура просить для Гринкевича запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн гривень. Однак остаточне рішення ухвалюватиме суд.