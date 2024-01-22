Офіс генпрокурора просить суд арештувати сина Гринкевича із півмільярдною заставою

Печерський районний суд Києва просять обрати затриманому сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роману, фігуранту справи про постачання для ЗСУ неякісного одягу на мільярд гривень, запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора (ОГП) Надія Максимець.

За її словами, прокурор ОГП вніс на розгляд до столичного суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Представниця генпрокуратури поінформувала, що початок судового засідання заплановано на сьогоднішній вечір, на 19:30.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Наразі Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО.

Також прокурори порушили кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання МОУ одягу на 1,5 млрд гривень.

Усім учасникам, включно з Ігорем та Романом Гринкевичем, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Також повідомлялося, що минулого тижня трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що оголошеного в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа затримали в Одесі.

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, також читайте в матеріалі РБК-Україна.