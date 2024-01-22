Привезли в суд в наручниках. Кто такой Роман Гринкевич и в чем его обвиняют

Что известно о деле Гринкевича

Роман Гринкевич - сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он и его семья владеют разными предприятиями, регулярно участвовавшими в тендерах Министерства обороны.

Игорь Гринкевич был задержан еще в конце декабря 2023 года за предложение взятки сотруднику Государственного бюро расследований. Он предлагал 500 тысяч долларов за возвращение ему арестованного имущества. Тогда он был арестован с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен.

Однако позже в ГБР заявили о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег на закупки формы для ВСУ.

Три фирмы Игоря Гринкевича, которые до 2023 года занимались строительством, а затем резко сменили профиль на торговлю обувью и одеждой, выиграли 23 тендера у Минобороны на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. Но шесть контрактов были полностью не исполнены, а по еще семи договорам компании бизнесмена поставили товар в небольшом количестве, хотя деньги за него получили полностью. Еще восемь договоров было исполнено с задержкой от 3 до 5 месяцев. Цена на товар, по информации следствия, была завышена. В результате, по предварительной оценке ГБР, государство получило 1 млрд гривен убытков.

Кроме тендеров на форму для армии, одна из фирм семьи Гринкевича выиграла на торгах Минобороны на закупку продуктов для ВСУ почти на полмиллиона гривен.

К слову, после скандала Минобороны разорвало все контракты, заключенные с фирмами Гринкевича, а также обратилось в ГБР с заявлением о признании министерства пострадавшей стороной.

Фигурантом этого дела является и Роман Гринкевич. Его вместе с отцом и еще тремя фигурантами (руководителями подставных фирм) подозревают в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

Скандал с Соней Морозюк

Дело Гринкевичей коснулось и их ближайшего окружения. Так, в скандал попала художница Соня Морозюк, которая в то время была невестой Романа Гринкевича.

В ходе розыска активов Гринкевича были обнаружены две квартиры Морозюк. Поэтому возникли подозрения, что они могли быть приобретены на украденные у государства деньги семьей его избранника Романа. Однако, как утверждает сама Морозюк, одну из этих квартир ей приобрел отец, а другую она купила за собственные средства и частично средства отца.

Кроме того, после того, как Роман Гринкевич получил подозрение, Морозюк объявила, что разрывает отношения. А все подарки, полученные от Гринкевича, продаст и вырученные средства передаст на нужды армии. Как уверяет Морозюк, она не знала о схемах своего жениха и его отца. Больше о ситуации с Морозюк - по ссылке.

Розыск и задержание Романа Гринкевича

После объявления подозрения правоохранители не задержали Гринкевича младшего, хотя и публиковали фото, на котором он лежал в наручниках на полу и без штанов. Позже в ДБР заявили, что не знают, где он находится и объявили в розыск.

В пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева разрешил правоохранителям задержать Романа Гринкевича. Однако тогда еще его местонахождение было неизвестно. Уже сегодня утром в ГБР сообщили о задержании Гринкевича младшего в Одессе.

Как рассказал генпрокурор Андрей Костин, Гринкевич уехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. Примечательно, что комментируя скандал вокруг фирм своего отца, Гринкевич заявлял, что не собирается бежать из страны.

Видео задержания Гринкевича в Одессе:

Суд по избранию меры пресечения

Сейчас же в Печерском районном суде Киева идет слушание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу. На заседание Гринкевича доставили в наручниках и сопровождении конвоиров. Также его поместили за стекло, но позже суд разрешил ему сесть за стол к своему адвокату.

Адвокаты просили суд направить ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности, поскольку утверждали, что вопрос должен рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева. Суд эту просьбу отклонил.

Прокуратура просит для Гринкевича меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен. Однако окончательное решение будет приниматься судом.

Кроме того, на суде Гринкевич рассказал журналистам, что знал о розыске, а в Одессу поехал якобы по делам.