UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Привернув мою увагу". Тренер середняка АПЛ анонсував дебют молодого українця

Фото: Єгор Ярмолюк зачекався на перший вихід у чемпіонаті Англії (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Керманич англійського "Брентфорда" Томас Франк розповів про найближчі перспективи півзахисника команди та молодіжної збірної України Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

50-річний фахівець задоволений прогресом українського таланта та готовий надати йому шанс у чемпіонаті Англії. До першої команди "бджіл" хавбека перевели влітку.

"Дебют Ярмолюка в АПЛ? Він не за горами. Ярмолюк був у добрій формі на старті передсезонної підготовки, але все ще набирав оберти в ритмі та прийнятті рішень. У його діях я бачив багато хороших і позитивних елементів, тож він привернув мою увагу", – зізнався Франк.

Українець був на лаві запасних "Брентфорда" в кожному з восьми турів Прем'єр-ліги. Однак, на поле в англійській першості він ще не виходив. Натомість хавбек відіграв 77 хвилин у другому раунді Кубка ліги проти "Ньюпорта" (2:1).

"Ярмолюк – восьмий номер. Він дуже добре пресингує, а його технічні здібності в пасовій роботі чудові. Він мені до вподоби. Я думав у кількох матчах про те, щоб випустити його на заміну, але з різних причин це не сталося", – резюмував тренер.

Українці в чемпіонаті Англії 2023/24

На рівні Прем'єр-ліги сезон розпочали 5 українців. Оборонці Забарний (8 матчів), Миколенко (4), хавбек Зінченко (7) і вінгер Мудрик (7) мають регулярну ігрову практику в "Борнмуті", "Евертоні", "Арсеналі" та "Челсі" відповідно.

Результативними діями в АПЛ у нинішній кампанії наразі відзначився лише Мудрик. У 7-му турі чемпіонату він відкрив рахунок у лондонському дербі з "Фулхемом" (2:0). Цей м'яч став для українця дебютним на Альбіоні.

Ще два вітчизняні футболісти виступають у Чемпіоншипі. Нападник Микола Кухаревич провів за "Свонсі" 7 поєдинків (1 гол). Натомість Назарій Русин відіграв 4 матчі за "Сандерленд".

До слова, раніше згадали зрадника України та екс-зірок УПЛ у рейтингу АПЛ усіх часів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії