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"Привлек мое внимание". Тренер середняка АПЛ анонсировал дебют молодого украинца

Фото: Егор Ярмолюк заждался первого выхода в чемпионате Англии (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Наставник английского "Брентфорда" Томас Франк рассказал о ближайших перспективах полузащитника команды и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

50-летний специалист доволен прогрессом украинского таланта и готов предоставить ему шанс в чемпионате Англии. В первую команду "пчел" хавбека перевели летом.

"Дебют Ярмолюка в АПЛ? Он не за горами. Ярмолюк был в хорошей форме на старте предсезонной подготовки, но все еще набирал обороты в ритме и принятии решений. В его действиях я видел много хороших и положительных элементов, поэтому он привлек мое внимание", – признался Франк.

Украинец был на скамье запасных "Брентфорда" в каждом из восьми туров Премьер-лиги. Однако на поле в английском первенстве он еще не выходил. Зато хавбек отыграл 77 минут во втором раунде Кубка лиги против "Ньюпорта" (2:1).

"Ярмолюк – восьмой номер. Он очень хорошо прессингует, а его технические способности в пассовой работе отличные. Он мне нравится. Я думал в нескольких матчах о том, чтобы выпустить его на замену, но по разным причинам это не произошло", – резюмировал тренер.

Украинцы в чемпионате Англии 2023/24

На уровне Премьер-лиги сезон начал 5 украинцев. Защитники Забарный (8 матчей), Миколенко (4), хавбек Зинченко (7) и вингер Мудрик (7) имеют регулярную игровую практику в "Борнмуте", "Эвертоне", "Арсенале" и "Челси" соответственно.

Результативными действиями в АПЛ в нынешней кампании отличился только Мудрик. В 7-м туре чемпионата он открыл счет в лондонском дерби с "Фулхэмом" (2:0). Этот мяч стал для украинца дебютным на Альбионе.

Еще два отечественных футболиста выступают в Чемпионшипе. Нападающий Николай Кухаревич провел за "Суонси" 7 поединков (1 гол). В свою очередь Назарий Русин отыграл 4 матча за "Сандерленд".

К слову, ранее вспомнили предателя Украины и экс-звезд УПЛ в рейтинге АПЛ всех времен.

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