"Привернув мою увагу". Тренер середняка АПЛ анонсував дебют молодого українця
Керманич англійського "Брентфорда" Томас Франк розповів про найближчі перспективи півзахисника команди та молодіжної збірної України Єгора Ярмолюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
50-річний фахівець задоволений прогресом українського таланта та готовий надати йому шанс у чемпіонаті Англії. До першої команди "бджіл" хавбека перевели влітку.
"Дебют Ярмолюка в АПЛ? Він не за горами. Ярмолюк був у добрій формі на старті передсезонної підготовки, але все ще набирав оберти в ритмі та прийнятті рішень. У його діях я бачив багато хороших і позитивних елементів, тож він привернув мою увагу", – зізнався Франк.
Українець був на лаві запасних "Брентфорда" в кожному з восьми турів Прем'єр-ліги. Однак, на поле в англійській першості він ще не виходив. Натомість хавбек відіграв 77 хвилин у другому раунді Кубка ліги проти "Ньюпорта" (2:1).
"Ярмолюк – восьмий номер. Він дуже добре пресингує, а його технічні здібності в пасовій роботі чудові. Він мені до вподоби. Я думав у кількох матчах про те, щоб випустити його на заміну, але з різних причин це не сталося", – резюмував тренер.
Українці в чемпіонаті Англії 2023/24
На рівні Прем'єр-ліги сезон розпочали 5 українців. Оборонці Забарний (8 матчів), Миколенко (4), хавбек Зінченко (7) і вінгер Мудрик (7) мають регулярну ігрову практику в "Борнмуті", "Евертоні", "Арсеналі" та "Челсі" відповідно.
Результативними діями в АПЛ у нинішній кампанії наразі відзначився лише Мудрик. У 7-му турі чемпіонату він відкрив рахунок у лондонському дербі з "Фулхемом" (2:0). Цей м'яч став для українця дебютним на Альбіоні.
Ще два вітчизняні футболісти виступають у Чемпіоншипі. Нападник Микола Кухаревич провів за "Свонсі" 7 поєдинків (1 гол). Натомість Назарій Русин відіграв 4 матчі за "Сандерленд".
До слова, раніше згадали зрадника України та екс-зірок УПЛ у рейтингу АПЛ усіх часів.
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