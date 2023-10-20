"Привернув мою увагу". Тренер середняка АПЛ анонсував дебют молодого українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

50-річний фахівець задоволений прогресом українського таланта та готовий надати йому шанс у чемпіонаті Англії. До першої команди "бджіл" хавбека перевели влітку.

"Дебют Ярмолюка в АПЛ? Він не за горами. Ярмолюк був у добрій формі на старті передсезонної підготовки, але все ще набирав оберти в ритмі та прийнятті рішень. У його діях я бачив багато хороших і позитивних елементів, тож він привернув мою увагу", – зізнався Франк.

Українець був на лаві запасних "Брентфорда" в кожному з восьми турів Прем'єр-ліги. Однак, на поле в англійській першості він ще не виходив. Натомість хавбек відіграв 77 хвилин у другому раунді Кубка ліги проти "Ньюпорта" (2:1).

"Ярмолюк – восьмий номер. Він дуже добре пресингує, а його технічні здібності в пасовій роботі чудові. Він мені до вподоби. Я думав у кількох матчах про те, щоб випустити його на заміну, але з різних причин це не сталося", – резюмував тренер.

Українці в чемпіонаті Англії 2023/24

На рівні Прем'єр-ліги сезон розпочали 5 українців. Оборонці Забарний (8 матчів), Миколенко (4), хавбек Зінченко (7) і вінгер Мудрик (7) мають регулярну ігрову практику в "Борнмуті", "Евертоні", "Арсеналі" та "Челсі" відповідно.

Результативними діями в АПЛ у нинішній кампанії наразі відзначився лише Мудрик. У 7-му турі чемпіонату він відкрив рахунок у лондонському дербі з "Фулхемом" (2:0). Цей м'яч став для українця дебютним на Альбіоні.

Ще два вітчизняні футболісти виступають у Чемпіоншипі. Нападник Микола Кухаревич провів за "Свонсі" 7 поєдинків (1 гол). Натомість Назарій Русин відіграв 4 матчі за "Сандерленд".