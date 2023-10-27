Приведуть до суду детективи НАБУ. У справі нардепа Дубневича з'явились нові подробиці

"26 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС після неявки до суду народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці", постановила здійснити до нього привід. Здійснення приводу доручено детективам НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Про що йдеться?

За даними НАБУ, нардеп разом ще з вісьмома особами організував схему, в результаті якої філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" впродовж грудня 2015 - березня 2017 рр. здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є народний депутат України.

В результаті, філія УЗ закупила товар за суттєво завищеними цінами, внаслідок чого зазнала 93,28 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою.15 січня 2019 року семи особам, причетним до реалізації корупційної схеми, повідомили про підозру.

Згодом, у лютому, затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику - колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". В травні 2019 року розслідування стосовно цих вісьмох осіб завершили. В жовтні 2019 року, після згоди Верховної ради, коло підозрюваних поповнив народний депутат, організатор схеми.

Не перша справа

Крім того, 10 жовтня Дубневичу оголосили про підозру у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень. Він став шостим підозрюваним у межах цієї справи. При цьому нардеп не прибув для отримання підозри, а на дзвінки від детективів не відповідав. Адвокати нардепа заявляли, що не знають, де знаходить парламентар. Прокурори не виявили нардепа за жодною адресою, наявною у слідства. 17 жовтня Дубневича оголосили у розшук в межах цієї справи.