Приведут в суд детективы НАБУ. В деле нардепа Дубневича появились новые подробности

"26 октября 2023 года коллегия судей ВАКС после неявки в суд народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци", постановила осуществить к нему привод. Осуществление привода поручено детективам НАБУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВАКС обязал нардепа уплатить более 5368 грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

О чем идет речь?

По данным НАБУ, нардеп вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 - марта 2017 гг. осуществил процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам не у производителя, а через две компании-посредницы, бенефициарным собственником одной из которых являлся народный депутат Украины.

В результате, филиал УЗ закупил товар по существенно завышенным ценам, в результате чего понес 93,28 млн грн убытков. Следствие выяснило, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой. 15 января 2019 года семи лицам, причастным к реализации коррупционной схемы, сообщили о подозрении.

Впоследствии, в феврале, задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику - бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". В мае 2019 года расследование в отношении этих восьми человек было завершено. В октябре 2019 года после согласия Верховной рады круг подозреваемых пополнил народный депутат, организатор схемы.

Не первое дело

10 октября Дубневичу объявили о подозрении о хищении газа на сумму более 2,1 млрд. гривен. Он стал шестым подозреваемым в рамках этого дела. При этом нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал. Адвокаты нардепа заявляли, что не знают, где находится парламентарий. Прокуроры не обнаружили нардепа ни по одному адресу, которые есть у следствия. 17 октября Дубневич был объявлен в розыск в рамках этого дела.