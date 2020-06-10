"Приведем всех в чувства": Лукашенко заявил, что не допустит переворота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность переворота в стране. Он заявил, что полностью контролирует ситуацию.

Об этом сообщает БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время совещания с чиновниками своей администрации и руководством Центральной избирательной комиссии в преддверии президентских выборов.

Обращаясь к главе ЦИК, беларусский президент попросил ее отчитаться о текущей обстановке, отметив, что сам он внимательно следит за событиями в стране и не позволит дестабилизировать ситуацию.

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - заявил Лукашенко.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко будет участвовать в них шестой раз. Его главным конкурентом называют блогера Сергея Тихановского. Правда, ЦИК до сих пор не зарегистрировал его в качестве кандидата.

Во время сборов подписей сторонниками Тихановского касательно его выдвижения в президенты произошли массовые задержания активистов, в том числе журналистов. Против блогера и еще семерых человек Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В ЕС назвали обвинения необоснованными.

Лукашенко назвал сторонников Тихановского, участвовавших в массовых акциях, "ветродуями", а также заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".