Приватний ОПК став головною силою у виробництві артснарядів в Україні: чому це важливо

Бюджет не вирішує всі проблеми

Член Президії NAUDI та генеральний директор компанії-учасника NAUDI "Українська Бронетехніка" Владислав Бельбас прокоментував ситуацію навколо провалу виробництва 155-мм артилерійських снарядів, профінансованого американською компанією General Dynamics.

Він також звернув увагу на важливість технологічної готовності виробництва.

"Величезний бюджет, найвідоміший оборонний підрядник і політична воля ще не гарантують появи реального серійного виробництва. Іноді найскладніше у виробництві зброї - не знайти гроші, а змусити завод стабільно виробляти продукт" - заявив він.

За його словами, повномасштабна війна змусила західні країни в надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які скорочувалися протягом десятиліть.

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Швидкість має свою ціну

Водночас спроби швидко наростити виробництво без належної технологічної перевірки можуть створювати додаткові ризики.

"Війна в Україні змусила Захід у надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які десятиліттями скорочувалися. Політична вимога була зрозумілою: виробляти більше і робити це негайно: але швидкість без належної технологічної перевірки має свою ціну", - зазначив Бельбас.

Виробництво створили з нуля

Він також провів паралелі з українським досвідом, наголосивши, що приватним компаніям українського ОПК вдалося фактично з нуля організувати виробництво артилерійських боєприпасів, якого до повномасштабного вторгнення в Україні практично не існувало.

"Не дивлячись на багатомільярдні інвестиції Міністерства стратегічних галузей промисловості в державні підприємства, станом на сьогодні, головною силою, що забезпечує постачання артилерійських боєприпасів є приватний сектор ОПК України", - додав гендиректор "Української Бронетехніки".

За його словами, приватні компанії змогли в умовах постійних обстрілів, проблем із персоналом, відключень та дефіциту електроенергії організувати виробництво боєприпасів.

"Виробництво, яке до цього було відсутнє в Україні і яке по факту зроблене із нуля без державної підтримки та без державних інвестицій і, навіть, не за сто тисяч мільйонів (подивіться скільки коштують лінії із виробництва боєприпасів). Це треба розуміти та це треба цінувати!" - наголосив Бельбас.