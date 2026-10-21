Приватні компанії в Україні мають два шляхи підтримки ППО: деталі

"Для приватних компаній існує два раціональні шляхи: інвестувати локально у вогневі турелі, тобто об'єктову ППО, та купувати дрони для військових, фінансуючи регулярні підрозділи перехоплювачів, або ж будувати власну масштабну приватну систему ППО", - зазначили у компанії.

При цьому розгортання власної системи ППО – це мільйони доларів, де найбільші витрати припадуть саме на початковий етап. Перехоплення має відбуватися на відстані 30-50 кілометрів від цілі. Якщо уявити це у вигляді захисного кільця з радіусом у 35 кілометрів, стає зрозумілим масштаб завдання.

При цьому важливо памʼятати, що приватна ППО – це компонент загальної системи протиповітряної оборони. Вона не може існувати окремо, адже діяти автономно в нашому повітряному просторі просто неможливо.

"Взаємодія з військовими – це завжди компроміс. Бізнес не може самовільно обрати точку на карті й розгорнути там сили. Локації оборонних позицій узгоджуються з командуванням. Підприємство пропонує захистити конкретний об'єкт, а військові аналізують: чи вільна ця зона, чи не заважатиме це роботі армійської авіації і чи вписується це в загальний план оборони", - додали у компанії.