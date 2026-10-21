Частные компании в Украине имеют два пути поддержки ПВО: детали

"Для частных компаний существует два рациональных пути: инвестировать локально в огневые турели, то есть объектовую ПВО, и покупать дроны для военных, финансируя регулярные подразделения перехватчиков, или строить собственную масштабную частную систему ПВО", - отметили в компании.

При этом развертывание собственной системы ПВО – это миллионы долларов, где самые большие затраты придутся именно на начальный этап. Перехват должен происходить на расстоянии 30-50 км от цели. Если представить это посредством защитного кольца с радиусом в 35 километров, становится понятным масштаб задачи.

При этом важно помнить, что частная ПВО является компонентом общей системы противовоздушной обороны. Она не может существовать раздельно, ведь действовать автономно в нашем воздушном пространстве просто невозможно.

"Взаимодействие с военными – это всегда компромисс. Бизнес не может самовольно выбрать точку на карте и развернуть там силы. Локации оборонных позиций согласовываются с командованием. Предприятие предлагает защитить конкретный объект, а военные анализируют: свободна ли эта зона, не мешает ли это работе армейской авиации".