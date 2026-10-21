Приватні компанії в Україні мають два шляхи підтримки ППО: деталі
Приватні компанії можуть створювати та розвивати власну приватну ППО, або ж інвестувати у підтримку регулярних армійських підрозділів.
Про це представник компанії "Дикі Шершні" розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Для приватних компаній існує два раціональні шляхи: інвестувати локально у вогневі турелі, тобто об'єктову ППО, та купувати дрони для військових, фінансуючи регулярні підрозділи перехоплювачів, або ж будувати власну масштабну приватну систему ППО", - зазначили у компанії.
При цьому розгортання власної системи ППО – це мільйони доларів, де найбільші витрати припадуть саме на початковий етап. Перехоплення має відбуватися на відстані 30-50 кілометрів від цілі. Якщо уявити це у вигляді захисного кільця з радіусом у 35 кілометрів, стає зрозумілим масштаб завдання.
При цьому важливо памʼятати, що приватна ППО – це компонент загальної системи протиповітряної оборони. Вона не може існувати окремо, адже діяти автономно в нашому повітряному просторі просто неможливо.
"Взаємодія з військовими – це завжди компроміс. Бізнес не може самовільно обрати точку на карті й розгорнути там сили. Локації оборонних позицій узгоджуються з командуванням. Підприємство пропонує захистити конкретний об'єкт, а військові аналізують: чи вільна ця зона, чи не заважатиме це роботі армійської авіації і чи вписується це в загальний план оборони", - додали у компанії.
Нагадаємо, раніше в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.
Окрім того, приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це сталося у небі над Харківською областю.