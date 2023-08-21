Приватні газовидобувники допоможуть "Нафтогазу" пройти опалювальний сезон, - експерт
Приватні газовидобувні компанії допоможуть державному "Нафтогазу" накопичити газ для проходження наступного опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Центру економічного відновлення Володимира Бужана.
За його словами, нещодавно "Нафтогаз" почав купляти газ у приватних газовидобувників. Він додав, що ці компанії займають серйозну частку на ринку і щороку нарощують видобуток на мільйони кубометрів газу.
"На виході можна сказати, що вони допоможуть "Нафтогазу" пройти опалювальний сезон як учаснику схеми ПСО, який має постачати і на генеруючі компанії і населенню безпосередньо", - сказав Бужан.
Нагадаємо, за три місяці "Нафтогаз" за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу.
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