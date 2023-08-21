Частные газодобытчики помогут "Нафтогазу" пройти отопительный сезон, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Центра экономического обновления Владимира Бужана.

По его словам, недавно "Нафтогаз" начал покупать газ у частных газодобытчиков. Он добавил, что эти компании занимают серьезную долю на рынке и ежегодно увеличивают добычу на миллионы кубометров газа.

"На выходе можно сказать, что они помогут "Нафтогазу" пройти отопительный сезон как участнику схемы ПСО, который должен поставлять и на генерирующие компании и население напрямую", - сказал Бужан.

Напомним, за три месяца "Нафтогаз" по сбалансированной цене купил 700 млн куб. м газа.