"Приватизація" землі Міноборони. Чиновниці з Хмельницької області "світить" 5 років

Як було встановлено досудовим слідством, під час інвентаризації земель громади фігурантка віднесла землі МОУ до комунальної форми власності.

"Спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради передали майже 12 га земель Міноборони у приватне користування, а посадовиця погодила проєкт цього рішення", - йдеться у публікації.

За даними слідчих, ця земля була поділена на 81 ділянку, які віддали громадянам, що призвело б до втрати державою понад 11 мільйонів гривень.

"Проте, завдяки роботі ДБР землі були арештовані та передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.", - розповіли в Бюро.

Фігурантка звинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.