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"Приватизация" земли Минобороны. Чиновнице из Хмельницкой области "светит" 5 лет

Фото: ГБР передало в суд материалы в отношении чиновницы Староконстантиновского горсовета из-за незаконной приватизации земли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Чиновница Староконстантиновского городского совета предстанет перед судом по делу о незаконной передаче 12 га земель Министерства обороны в частное владение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Как было установлено досудебным следствием, во время инвентаризации земель общины фигурантка отнесла земли МОУ к коммунальной форме собственности.

"Опираясь на ложные данные, депутаты Староконстантиновского горсовета передали почти 12 га земель Минобороны в частное пользование, а должностное лицо согласовало проект этого решения", - говорится в публикации.

По данным следователей, эта земля была разделена на 81 участок, которые отдали гражданам, что привело бы к потере государством более 11 миллионов гривен.

"Однако, благодаря работе ГБР, земли были арестованы и переданы в управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - рассказали в Бюро.

Фигурантка обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 

Ранее сообщалось, что было объявлено о подозрении судье Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в незаконных сделках с землей.

Напомним также, что в середине октября в ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру воинской части по делу о незаконной передаче имущества.

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Земельные участкиГБРХмельницкая область