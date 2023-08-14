Займався шахрайськими схемами відчуження землі. У Житомирі судді оголосили підозру

Судді Чуднівського районного суду Житомирської області, який брав участь у незаконних оборудках із землею, оголошено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДБР.

Як з'ясували слідчі, за рішеннями судді відчужено майже 94 га землі, збитки державі перевищують 2 млн гривень.

За даними ДБР, у липні цього року було викрито злочинну групу до якої входили правоохоронець, суддя, директор та юрист приватного аграрного підприємства.

Завданням юриста було знаходити невитребувані у приватну власність землі та з’ясовував анкетні дані власників цих земельних ділянок. Потім підставні особи зверталися до суду із заявами про витребування права власності на землі. Вони вказували у заявах неправдиві відомості щодо спадку на землі або інші підстави для її отримання.

Згодом суддя виносив рішення на користь учасників схеми. Після одержання необхідних документів підставні особи передавали землі у власність директора або самого підприємства, або віддавалися йому у довготривалу оренду. Суддя ж заносив ці рішення в систему державного реєстру судових рішень та забезпечував подальшу реєстрацію права власності на непричетних людей.

Таким чином впродовж кількох місяців зловмисники заволоділи 32 земельними ділянками площею понад 94 га на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громад Житомирського району.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кропивницькому тим часом містянина засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.

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