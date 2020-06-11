Приватизация топовых госпредприятий откладывается, - Шмыгаль

Приватизация крупных государственных предприятий откладывается из-за того, что в рамках мирового финансового кризиса, цена на них сейчас не будет рыночной. Планируется приватизация около 300 малых и средних предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

По его словам, приватизация является одним из приоритетов для развития украинской экономики.

"В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий, которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую бы стоили эти предприятия", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что Фонд государственного имущества разработал график приватизации госпредприятий.

"Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и большую, она в разных количествах в разных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации", - добавил премьер.

Напомним, ранее ФГИ отказался от большой приватизации на время кризиса.

Кроме того, Дмитрий Сенниченко заявил, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию из-за карантина.