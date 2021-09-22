Приватизация и изменения в Кодекс гражданской защиты: что сегодня рассмотрят в Раде
Фото: Рада 22 сентября собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Верховная рада собирается на очередное заседание. Регистрация в сессионном зале пройдет в 10:00, после чего рассмотрят ряд законопроектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
В начале заседания народным депутатам предоставят полчаса на объявление их заявлений и предложений.
Затем запланировано рассмотрение проекта постановления о неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье.
Кроме того, будут рассмотрены ряд законопроектов:
- 5397 - о внесении изменений в закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” относительно уточнения некоторых положений и содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации" (первое чтение)
- 4517 - О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом ЕС (первое чтение)
- 5232 - о внесении изменений в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (первое чтение)
- 3950 - о внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины (первое чтение)
- 4286 - о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (первое чтение)
- 3751 - о внесении изменений в Закон Украины "О Дисциплинарном уставе службы гражданской защиты" (первое чтение)
- 4564 - о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины (второе чтение)
- 4487 - о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (первое чтение)