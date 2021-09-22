ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Приватизація та зміни до Кодексу цивільного захисту: що сьогодні розглянуть у Раді

Новость на русском →
Середа 22 вересня 2021 08:37
Приватизація та зміни до Кодексу цивільного захисту: що сьогодні розглянуть у Раді Фото: Рада 22 вересня збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні Верховна рада збирається на чергове засідання. Реєстрація в сесійній залі пройде о 10:00, після чого розглянуть низку законопроектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

На початку засідання народним депутатам нададуть півгодини на оголошення їхніх заяв та пропозицій.

Потім запланований розгляд проекту постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло.

Крім того, будуть розглянуті низка законопроектів:

  • 5397 - про внесення змін до закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації" (перше читання)
  • 4517 - про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу ЄС (перше читання)
  • 5232 - про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (перше читання)
  • 3950 - про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України (перше читання)
  • 4286 - про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (перше читання)
  • 3751 - про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (перше читання)
  • 4564 - про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (друге читання)
  • 4487 - про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (перше читання)
Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу
Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову