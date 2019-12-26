Приватизації "Центренерго" у 2020 році може не статися, - голова ФДМУ

Фото: Дмитро Сенниченко (uacrisis.org)

Спочатку підприємство має провести конкурс на посаду радника

У Фонді держмайна України сумніваються у тому, що приватизація "Центренерго" завершиться у 2020 році. Зокрема, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, що хоча це підприємство у пріоритеті на приватизацію та включене до переліку об'єктів великої приватизації, у "Центренерго" необхідно вирішити кілька важливих питань.

"На даний момент там немає радника. Тому для початку ми повинні оголосити конкурс на цю посаду. Думаю, з цим ми впораємося вже в січні. Але, чесно кажучи, я не бачу перспектив приватизації "Центренерго" в 2020 році", - сказав Сенниченко.

Він додав, що у Фонду є загальне завдання від команди президента - прискорювати процес приватизації і робити його прозорим.

"Це головне завдання. І будь-яких розмов конкретно по "Центренерго" не було", - підкреслив Сенниченко, відповідаючи на питання про можливі вказівки від голови Офісу президента Андрія Богдана щодо цього об'єкта.

Нагадаємо, нещодавно Мінекономрозвитку оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Донбасенерго" і "Центренерго".

Трохи раніше, у листопаді 2019 року, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначав, що компанія "Центренерго" одна з перших у черзі на приватизацію, однак уряд хоче, щоб компанію очолив іноземець.