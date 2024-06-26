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У ПриватБанку зміниться керівник

Україна, Середа 26 червня 2024 14:29
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У ПриватБанку зміниться керівник Фото: Герхард Бьош (raiffeisen.ua)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Наглядова рада ПриватБанку вирішила змінити голову правління банку. Герхард Бьош піде з посади після трьох років на чолі найбільшого українського банку.

Інформацію про це РБК-Україна неофіційно підтвердили в банку

Нового голову правління банку оберуть на конкурсній основі.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша головою правління банку у травні 2021 року.

За цей час ПриваБанк традиційно очолював рейтинги українських банків за прибутком, кількістю клієнтів та обсягом депозитів і кредитів. У деяких сегментах частка банку перевищує 50% по системі.

Біографія Бьоша

Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку. З листопада 2010 року він був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

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