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В ПриватБанке сменится руководитель

Украина, Среда 26 июня 2024 14:29
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В ПриватБанке сменится руководитель Фото: Герхард Бьош (raiffeisen.ua)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

Наблюдательный совет ПриватБанка решил сменить председателя правления банка. Герхард Бьош уйдет с должности после трех лет во главе крупнейшего украинского банка.

Информацию об этом РБК-Украина неофициально подтвердили в банке

Нового председателя правления банка изберут на конкурсной основе.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша главой правления банка в мае 2021 года.

За это время ПриваБанк традиционно возглавлял рейтинги украинских банков по прибыли, количеству клиентов и объему депозитов и кредитов. В некоторых сегментах доля банка превышает по 50% системе.

Биография Бьоша

Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в разных банках, а в 2004-2006 годах занимал должность руководителя департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя председателя правления Райффайзен Центральбанка. С ноября 2010 года он был первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

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