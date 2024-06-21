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Українські банки України отримали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 08:23
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Українські банки України отримали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року Фото: банки України показали прибуток у 68 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-травень 2024 року склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2024 року зросли на 19,0% до 204,534 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 23,3% до 143,195 млрд гривень.

Українські банки України отримали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Витрати зросли на 15,6% до 136,566 млрд гривень. Банки скоротили відрахування до резервів під майбутні збитки на 2,054 млрд гривень.

Українські банки України отримали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Як заявив НБУ у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року, стійка прибутковість сприяє постійному нарощуванню капіталу банками. Це дає можливість НБУ надалі впроваджувати європейські регуляторні вимоги.

До кінця року капітал банків повинен повністю покривати кредитні, ринкові та операційні ризики відповідно до європейських вимог.

Нагадаємо, банки України за весь 2023 рік отримали 83,2 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.

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