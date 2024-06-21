Українські банки України отримали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-травень 2024 року склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2024 року зросли на 19,0% до 204,534 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 23,3% до 143,195 млрд гривень. Витрати зросли на 15,6% до 136,566 млрд гривень. Банки скоротили відрахування до резервів під майбутні збитки на 2,054 млрд гривень.