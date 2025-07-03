У "ПриватБанку" важливі зміни: стосуються поповнення карт

Раніше РБК-Україна писало, що "ПриватБанк" з червня 2025 року дзвонить клієнтам виключно з короткого номера 3700. Дзвінки з інших номерів або через месенджери можуть бути шахрайством. Клієнти можуть перевірити номер у додатку "Приват24". Корпоративні клієнти отримуватимуть дзвінки від персональних менеджерів. Банк закликає бути уважними і перевіряти дзвінки.

Також ми писали, що українські банки знизили ліміти на перекази між фізособами. З 1 червня 2025 року максимальна сума зменшена з 150 до 100 тисяч гривень. Ліміт не стосується зняття готівки, оплат, переказів між власними рахунками та деяких інших операцій. Для більших сум потрібно надати підтвердження доходу або волонтерської діяльності.

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