В "ПриватБанке" важные изменения: касаются пополнения карт

Ранее РБК-Украина писало, что "ПриватБанк" с июня 2025 года звонит клиентам исключительно с короткого номера 3700. Звонки с других номеров или через мессенджеры могут быть мошенничеством. Клиенты могут проверить номер в приложении "Приват24". Корпоративные клиенты будут получать звонки от персональных менеджеров. Банк призывает быть внимательными и проверять звонки.

Также мы писали, что украинские банки снизили лимиты на переводы между физлицами. С 1 июня 2025 года максимальная сумма уменьшена со 150 до 100 тысяч гривен. Лимит не касается снятия наличных, оплат, переводов между собственными счетами и некоторых других операций. Для больших сумм нужно предоставить подтверждение дохода или волонтерской деятельности.

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