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У ПриватБанку розповіли, як під час війни змінилась поведінка позичальників

Фото: позичальники ПриватБанку не ухиляються від сплати за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк

Під час війни частка позичальників, які свідомо ухиляються від сплати за кредитами, дуже мала. Окрім того, є люди з окупованих територій, які не можуть погасити кредити.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав члена правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

"Краще порівнювати нинішню поведінку позичальників не з довоєнним періодом, а з періодом 2008-2009, 2014-2015 років. Тоді дуже часто позичальники намагалися знайти варіанти не платити за кредитами, зокрема створювали для банків штучні юридичні перешкоди", - сказав він.

За його словами, тоді під час переговорів великі поважні позичальники, які позичали мільйони доларів, просто в обличчя представникам банку казали: "Якщо я знайшов шлях не платити за кредитом, то чому я буду платити? Давайте домовлятися про величину дисконту, щоб я хоч щось вам повернув. Інакше - вас чекає перспектива багаторічних судів, і ще невідомо, хто виграє. Далі починались процедури банкрутств, юридичне затягування процедур, могла пропадати застава, тощо.

"Нині ж частка тих, хто свідомо ухиляється від сплати за кредитами, дуже мала", - сказав Заіграєв та повідомив, що на сьогодні портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, виданих бізнесу, складає всього 4,5 % на кінець травня 2024 року.

"Три чверті від суми таких кредитів – це позики, видані до війни на територіях, що нині окуповані або на яких ведуться військові дії. Це означає, що у позичальників спрацював форс-мажор, і вони просто не можуть погасити кредити", - сказав він.

За його даними, на інших територіях України рівень непрацюючого портфеля не перевищує 1%.

 

Нагадаємо, за даними НБУ, частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Водночас сукупне боргове навантаження населення залишається низьким. Співвідношення валових кредитів та доходів становить близько 9%. Менше чверті домогосподарств має кредити, а банки й надалі оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку.

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