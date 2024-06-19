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Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму, - НБУ

Україна, Середа 19 червня 2024 13:40
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Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму, - НБУ Фото: Кредити в Україні беруть на 16% товарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в IV кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році, - 16%. Для небанківських кредитів цей показник не перевищує 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ за червень 2024 року.

"Хоча вплив кредитування на споживання все ще не визначальний, його внесок поволі зростає. Очікувано стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься, підживлений передусім зростанням доходів та споживчими настроями", - йдеться в огляді.

Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму, - НБУ

За даними НБУ, стрімке зростання кредитного портфеля відбувається співставно зміні доходів домогосподарств. Тож сукупне боргове навантаження населення залишається низьким. Співвідношення валових кредитів та доходів становить близько 9%. За опитуванням Info Sapiens, менше чверті домогосподарств має кредити.

"Банки й надалі оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку, що підтверджують результати опитування НБУ про умови банківського кредитування", - зазначається в огляді.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення із нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті в травні 2024 року становили 34,6% річних.

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