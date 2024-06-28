В ПриватБанке рассказали, как во время войны изменилось поведение заемщиков

"Лучше сравнивать нынешнее поведение заемщиков не с довоенным периодом, а с периодом 2008-2009, 2014-2015 годов. Тогда очень часто заемщики пытались найти варианты не платить по кредитам, в частности, создавали для банков искусственные юридические препятствия", - сказал он.

По его словам, тогда во время переговоров крупные уважаемые заемщики, занимавшие миллионы долларов, прямо в лицо представителям банка говорили: "Если я нашел путь не платить по кредиту, то почему я буду платить? Давайте договариваться о величине дисконта, чтобы я хоть что-то вам вернул. Иначе – вас ждет перспектива многолетних судов, и еще неизвестно, кто выиграет.

"В настоящее время доля сознательно уклоняющихся от уплаты по кредитам очень мала", - сказал Заиграев и сообщил, что на сегодняшний день портфель неработающих кредитов ПриватБанка, выданных бизнесу, составляет всего 4,5% на конец мая 2024 года.

"Три четверти от суммы таких кредитов – это ссуды, выданные до войны на ныне оккупированных или на которых ведутся военные действия территориях. Это значит, что у заемщиков сработал форс-мажор, и они просто не могут погасить кредиты", - сказал он. .

По его данным, на других территориях Украины уровень неработающего портфеля не превышает 1%.